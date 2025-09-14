La Joaqui contó cómo la tiene agendada Luck Ra

La Joaqui contó cómo la tiene agendada Luck RaESPECTÁCULOAna COHEN
El modo en que una persona guarda el nombre de su pareja en su teléfono puede ofrecer pistas sobre su relación. Este tema se discutió recientemente en el programa "Rumis", donde La Joaqui compartió que su novio, Luck Ra, la tiene agendada como "La Joaqui". Este comentario desató una ronda de risas y reflexiones entre los participantes, quienes exploraron el significado detrás de los apodos y emojis utilizados en sus contactos.
La Joaqui bromeó diciendo: “El hijo de puta de mi novio me tiene agendada como La Joaqui”, y añadió que nunca cambió el nombre desde que comenzaron a salir. “Yo le digo: Facu, al menos poneme Joaquina”, comentó. Lizardo Ponce, otro de los presentes, preguntó cómo ella lo tenía guardado, y La Joaqui respondió: “Facu con una estrella al lado. O sea que yo sabía que algo más iba a ser”. La Tía Sebi intervino con humor, sugiriendo que eso se debe a que estaba “de bronca”.
La conversación continuó con propuestas de apodos alternativos, como “Joaquita” o “Joaqui corazón”. La Joaqui prefirió el vínculo con una antigua costumbre: “Siempre ponías un ‘aaa’ antes del nombre para que aparezca primero en la lista”.
Por su parte, Luck Ra, quien ha logrado un gran reconocimiento como coach en "La Voz Argentina" y en su carrera musical, también habló de su relación con La Joaqui. En una entrevista con Vero Lozano, reveló que, aunque viven separados, se buscan tiempo para verse. “Nos manejamos dependiendo de nuestras agendas”, afirmó el cantante.
Luck Ra expresó cómo surgió su romance: “Cuando me puse con ella, ya estaba seguro de mí mismo. No la estaba buscando, pero me enamoré”. Describió a La Joaqui como una persona que inicialmente le parecía ruda, pero que resultó ser más amable de lo que esperaba.
Afuera de su vida amorosa, Luck Ra reveló que todavía no se han mudado juntos y que vive con uno de sus amigos, dedicando tiempo a jugar videojuegos. “Es mi terapia. No voy al psicólogo, me juego un FIFA y puteo un rato”, confesó, aclarando que se organizan buscando privacidad cuando desean intimidad.