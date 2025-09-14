El pescado blanco que deberías incorporar a tu dieta

La brótola, un pez de hasta un metro de longitud y piel de color gris o pardo, habita en el océano Atlántico, el mar Caribe y el mar Mediterráneo. Este pescado blanco, perteneciente a la familia Phycidae, es conocido por su carne de textura y sabor similar a la merluza, aunque generalmente es de menor tamaño.

César Casavola, presidente de la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas (SAMENUT), resalta que la brótola posee un alto contenido proteico, con 19 gramos de proteínas por cada 100 gramos, así como vitaminas y minerales esenciales. Si bien su carne puede contener metales pesados, Casavola aclara que su concentración es baja en comparación con otros peces más grandes, como la caballa.

Beneficios nutricionales

Entre los nutrientes destacados de la brótola se encuentran:

Proteínas de alta calidad : Cada 100 gramos aportan entre 18 y 20 gramos de proteínas magras, con bajo contenido de grasa y colesterol, lo que la hace adecuada para dietas de control de peso.

Ácidos grasos omega-3 : A pesar de tener menos omega-3 que pescados grasos como el salmón, contribuye a la salud cardiovascular al mejorar el perfil lipídico y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.

Digestibilidad: Su carne es fácil de digerir, lo que la hace ideal para personas con digestión sensible, incluyendo niños y adultos mayores.

La brótola también es rica en minerales como fósforo, selenio, potasio y magnesio, así como en las vitaminas B12 y B3.

Recomendaciones de consumo

Se sugiere consumir brótola al menos dos veces por semana como parte de una alimentación saludable. Al comprar, se debe elegir pescado con carne firme, color blanco o rosado, y un olor suave. Casavola enfatiza en la importancia de congelar el pescado antes de su consumo para eliminar posibles parásitos.

Para el método de cocción, se recomienda preparar la brótola al horno o al vapor, ya que estos métodos preservan mejor sus nutrientes. Evitar la fritura es clave, ya que incrementa su contenido calórico y disminuye los beneficios nutritivos por la pérdida de omega-3.

La brótola se presenta como una opción saludable y segura dentro del repertorio de pescados, contribuyendo no solo a una dieta equilibrada, sino también a la salud cardiovascular.