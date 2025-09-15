Ganó la política en Santa Fe.

La política de Santa Fe asume un desafío significativo al modificar su Constitución en un momento marcado por un clima de rechazo hacia la dirigencia. Al inicio de la Convención, la estrategia del oficialismo fue mantener un perfil bajo. Sin embargo, tanto el bloque de Unidos como una considerable parte de la oposición han conseguido celebrar el éxito del proceso. La política ha prevalecido en Santa Fe.

Setenta y tres años han pasado desde la última actualización de la Constitución provincial. La reforma se logró gracias a un acuerdo entre el actual gobernador, Maximiliano Pullaro, y su antecesor, Omar Perotti, quienes, a pesar de las tensiones internas, vieron en este momento una oportunidad para dejar una herencia positiva. Felipe Michlig, presidente de la Convención, destacó este acuerdo en su discurso, agradeciendo a ambos gobernadores por su actitud de Estado.

A diferencia del gobierno del presidente Javier Milei, que enfrenta críticas por su falta de habilidad política, Santa Fe ha demostrado que el diálogo y la negociación pueden llevar a resultados concretos que beneficien a la ciudadanía. La estrategia de Unidos fue buscar el apoyo de la oposición para lograr la reforma, obteniendo un 75% de aprobación en la votación general y un 67% en el articulado, lo que revela una sólida capacidad política y un entendimiento maduro por parte del peronismo local, que en su mayoría apoyó los cambios.

En contraste, el partido La Libertad Avanza y la diputada Amalia Granata se ausentaron durante la jura de la nueva Constitución, cuestionando su compromiso con el proceso democrático. Mientras tanto, algunos nuevos actores políticos, como el joven Juan Pedro Aleart, continúan centrados en la crítica en lugar de participar activamente en la gobernanza.

Este proceso de reforma destaca la relevancia del compromiso político genuino y resalta que, en un contexto maduro de negociación, no hay espacio para los actores marginales. Con esta Convención, Santa Fe ha demostrado que la política puede ser una herramienta efectiva para el cambio y el desarrollo.