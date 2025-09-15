Tenemos una nueva Constitución; que no se quede solo en la posibilidad de la reelección del gobernado

Por Jorge Levin

La reciente culminación de la Convención Reformadora en Santa Fe, que ha dado lugar a una nueva Constitución después de más de seis décadas, plantea una serie de interrogantes y reflexiones que trascienden la mera legalidad del texto. Si bien es indudable que se han incorporado importantes derechos y libertades, así como limitaciones al mandato de los políticos, también es crucial que estas reformas no se queden en papel; de lo contrario, se corre el riesgo de defraudar las expectativas de la ciudadanía.

El gobernador Maximiliano Pullaro se encuentra en una posición crucial, con la posibilidad de reelección, lo que podría convertirse en la única implementación tangible de esta nueva Constitución si no se acompaña de un compromiso real por parte de la política santafesina para poner en práctica los avances logrados. No podemos permitir que esta reforma se convierta en una mera declaración de intenciones; es fundamental que se actúe con seriedad y responsabilidad. El llamado a los líderes políticos es claro: pasar de las palabras a los hechos y demostrar que hay más que una intención de mejorar la gobernanza.

El nuevo texto constitucional, que incluye 161 artículos y busca modernizar estructuras de poder, ha sido diseñado en un marco de negociación y consenso, donde, si bien se logró una amplia aprobación, queda planteada la preocupación por la reelección del gobernador. Esta cuestión generó un debate intenso y, aunque la mayoría del bloque peronista optó por acompañar la reforma, queda la impresión de que hay una cierta manipulación del sistema para beneficio propio. Esta dinámica plantea preguntas sobre el equilibrio de poder y la integridad del proceso político.

Uno de los cambios más destacados es la introducción de una distribución proporcional de bancas en la Cámara de Diputados, que debería fomentar un diálogo más constructivo y consensuado. Sin embargo, es vital que el espíritu de esta modificación se traduzca en acciones concretas, facilitando la participación de todas las voces en la legislatura, porque solo así se construye una verdadera democracia.

La ampliación de derechos en el texto constitucional, en especial en relación con la autonomía municipal y la inclusión de nuevos derechos para los trabajadores de la economía social, es motivo de celebración. Estos cambios son un paso hacia un Estado que asume mayores obligaciones ante sus ciudadanos. Sin embargo, el desafío ahora es garantizar que estos derechos no queden simplemente en declaraciones vacías, sino que se implementen efectivamente en la vida cotidiana de los santafesinos.

En el ámbito judicial, las reformas traen consigo una ambivalente mezcla de avances y retrocesos. Si bien se creará un Ministerio Público con autonomía, persiste una preocupante concentración de poder en la figura del gobernador, lo que genera inquietudes sobre la independencia del sistema judicial. Este aspecto no debería ser subestimado, ya que la salud de la democracia depende en gran medida de la solidez y autonomía de su poder judicial.

Finalmente, es esencial que todos los sectores políticos, incluido el peronismo, mantengan una postura crítica pero constructiva. Este nuevo marco constitucional, aunque presenta avances, también refleja carencias que deben ser abordadas con urgencia en el futuro. El compromiso post-reforma debe ser, por lo tanto, no solo seguir los lineamientos del oficialismo, sino también exigir una verdadera justicia social y asegurar que los derechos adquiridos se conserven y respeten.

La responsabilidad ahora recae en las fuerzas políticas y los ciudadanos para dar vida a esta nueva Constitución. No se trata simplemente de celebrar avances, sino de luchar para que cada uno de ellos tenga impacto real en la vida de los santafesinos. El tiempo de acción es ahora, y debe ser colectivo.