Con un gol olímpico de Ángel Di María, Central empató con Boca

Rosario Central y Boca Juniors empataron 1-1 en el Gigante de Arroyito durante la octava fecha del Torneo Clausura. El encuentro cumplió con las expectativas, destacando un gol olímpico de Ángel Di María y el sólido desempeño de Leandro Paredes en el mediocampo.

A pesar del empate, el equipo dirigido por Ariel Holan continúa dependiendo en gran medida de Di María, quien fue clave para los Canallas, aunque el equipo permanece en la mitad de la tabla de la Zona B con 11 puntos. Por su parte, Boca Juniors, bajo la dirección de Miguel Ángel Russo, llegó a su décimo gol en el torneo; en esta ocasión, Battaglia anotó de cabeza, marcando el sexto tanto del Xeneize en jugadas de balón parado. Boca se encuentra en la tercera posición de una Zona A liderada por Unión.

En la próxima jornada, Rosario Central se medirá contra Talleres, mientras que Boca recibirá a Central Córdoba, uno de los equipos revelación del torneo.