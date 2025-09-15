Dolor de cabeza para Scaloni: un defensor de la selección se rompió el talón de Aquiles

Nehuén Pérez sufrió una lesión grave durante el encuentro entre Porto y Nacional Madeira, correspondiente a la fecha 5 de la liga portuguesa. El defensa central ingresó al partido a los 56 minutos, pero solo cuatro minutos después, fue asistido por los médicos del club y abandonó el campo.

El entrenador del Porto, Francesco Farioli, había realizado una triple variante y Pérez estaba mostrando un rendimiento positivo, lo que implicaba su posible regreso a las convocatorias de la Selección Argentina. Sin embargo, el parte médico oficial confirmó una rotura completa del tendón de Aquiles en su pierna derecha, situación que pone en riesgo su presencia en el Mundial 2026.

El jugador, nacido en Hurlingham, fue intervenido quirúrgicamente el domingo por la mañana por el Dr. Nuno Brito, quien reportó que la operación se realizó sin complicaciones. Se estima un tiempo de recuperación de aproximadamente ocho meses.

Como consecuencia de la lesión, Pérez se perderá la gira de la selección por Estados Unidos, al igual que el también lesionado Exequiel Palacios. No obstante, desde el entorno de la selección mantienen la esperanza de que su rehabilitación sea más rápida, con el objetivo de contar con él en los partidos previos al Mundial.