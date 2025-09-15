La importancia del triunfo de los Pumas ante Australia en el Rugby Championship

Los Pumas de Argentina lograron un valioso triunfo en el Rugby Championship al vencer a Australia por 28-26 en Sídney. Este ajustado resultado no solo aviva las esperanzas en el torneo, sino que también tiene repercusiones en el ranking de World Rugby, donde el equipo dirigido por Felipe Contepomi ascendió al sexto lugar, un posicionamiento estratégico de cara al sorteo del Mundial 2027.

Impacto en el ranking y en el futuro de Los Pumas

Con esta victoria, Argentina suma 1,56 puntos, alcanzando un total de 84,40. Por su parte, Australia perderá la misma cantidad y caerá al séptimo lugar con 83,40. Este ascenso coloca a Los Pumas en una posición privilegiada, que deberán defender en los próximos encuentros contra Sudáfrica, actual campeón del mundo, y en su gira por el Reino Unido en noviembre.

El ranking de World Rugby es crucial, ya que define los bombos para el sorteo de la Copa del Mundo. Estar entre los seis primeros permite a Argentina evitar a los rivales más fuertes en la fase de grupos, lo que aumenta sus posibilidades de un recorrido más accesible en el torneo, que se llevará a cabo en Australia.

Con esta victoria, Los Pumas no solo celebran un triunfo significativo, sino que también fortalecen sus opciones de llegar al Mundial 2027 en una situación favorable.

Ranking actualizado de World Rugby tras el triunfo de Los Pumas: