Ascenso de argentinos en el ranking ATP

Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante experimentaron un notable ascenso en el ranking ATP, alcanzando sus mejores posiciones tras triunfar en torneos el último fin de semana. Marco Trungelliti también se destacó al consagrarse en el Challenger de Targu Mureș.

Cerúndolo avanzó 14 lugares y se posicionó en el puesto 72, mientras que Tirante escaló 22 posiciones para llegar al puesto 94, marcando su entrada al top 100 por primera vez.

En Polonia, Thiago Tirante se impuso con contundencia en el Szczecin Open, ganando en la final contra el español Pablo Llamas Ruiz con un marcador de 6-3 y 6-2. Este triunfo le permitió al platense obtener su tercer título en el circuito Challenger, completando una semana casi perfecta en la que solo cedió un set.

Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo mostró un rendimiento sólido en la final del Guangzhou Huangpu International Challenger, donde derrotó al chileno Alejandro Tabilo con un contundente 6-2 y 6-3. Este triunfo es especialmente significativo para el porteño, quien ha tenido que superar diversas lesiones que interrumpieron su progreso.

En Rumania, Marco Trungelliti triunfó en el Târgu Mureș Challenger, después de que el croata Mili Poljičak se retirara en la final, cuando Trungelliti dominaba el encuentro. A sus 35 años, el argentino reafirma su relevancia en el circuito como referente de la experiencia.

Sin Cambios en el Top 10 del Ranking ATP

La clasificación mundial no registró cambios en su top 10, dado que no hubo torneos ATP debido a la Copa Davis. El español Carlos Alcaraz sigue liderando el ranking, seguido por Jannik Sinner y Alexander Zverev.

El circuito masculino retoma la acción el miércoles con la gira asiática y los torneos de Chengdu y Hangzhou.

Ranking ATP de Argentinos:

Francisco Cerúndolo (2.135)

Sebastián Báez (1.135)

Camilo Ugo Carabelli (1.123)

Francisco Comesaña (912, +1)

Tomás Etcheverry (890, +1)

Juan Manuel Cerúndolo (829, +14)

Mariano Navone (770, -1)

Thiago Agustín Tirante (660, +22)



Top 10 ATP: