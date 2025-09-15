Daniela Celis pidió una cadena de oración para Thiago Medina

Daniela Celis, expareja de Thiago Medina y madre de sus hijas gemelas, emitió un comunicado sobre la salud de Medina, quien permanece en estado grave tras un accidente de moto. En medio de rumores sobre un deterioro de su condición, Celis pidió tranquilidad y solicitó una cadena de oración.

“Thiago presenta una leve mejoría gracias a todas las oraciones y energía positiva que le están enviando. Aunque se mantiene en estado reservado, seguimos pidiendo oración”, escribió Celis en su cuenta de Instagram. Afirmó que “toda la luz que le envían le está llegando”.

Celis también destacó el apoyo que recibe de su familia y amigos: "Las bebés están bien, estamos contenidas por toda la familia, padrinos y amigos. Gracias”.

En una publicación anterior, Celis compartió una imagen de una de sus hijas con la frase: “Oremos por papá, por favor. Cadena de oración para Thiago Agustín Medina”.

Medina sigue internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde se encuentra bajo asistencia respiratoria mecánica y medicamentos vasoactivos. El último informe médico confirma que su estado es crítico, aunque se ha observado un leve signo de mejoría desde el sábado.