Celeste Cid defiende su imagen y aborda los comentarios sobre su apariencia

La actriz Celeste Cid se pronunció recientemente sobre los rumores en torno a su apariencia tras el estreno de su nueva película. En respuesta a comentarios de desconocidos que cuestionaban su "nueva cara", Cid hizo hincapié en que no se ha sometido a ninguna cirugía estética.

En un post en Instagram, Cid comenzó agradeciendo a sus seguidores por los mensajes positivos y el apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera, en la que cumple 30 años. Sin embargo, también decidió abordar las críticas relacionadas con su aspecto físico.

"Leí comentarios sobre cuestiones estéticas como ‘ya no tiene la misma cara que a los 20’", afirmó, enfatizando la injusticia de esperar que las mujeres mantengan la misma apariencia a lo largo de los años. “Soy una mujer de casi 42 años, y creo que es fundamental que podamos envejecer en paz”, añadió.

Cid destacó que muchas de estas críticas provienen de otras mujeres, lo que evidencia un mandato social que desestima el proceso de envejecimiento. “No hay forma de frenar el paso del tiempo”, afirmó, y concluyó instando a la reflexión sobre la importancia de valorar el tiempo que dedicamos a opinar sobre los demás.