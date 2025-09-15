Aerolíneas Argentinas lanza nueva ruta a Aruba desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza

Aerolíneas Argentinas anunció el inicio de vuelos directos a Aruba, una isla con un clima cálido y estable, atractiva por su oferta hotelera y variedad de actividades culturales y deportivas. Esta nueva ruta fortalecerá la conectividad internacional de la aerolínea y potenciará el turismo en el Caribe durante la temporada alta, del 1 de enero al 28 de febrero.

Los detalles de los vuelos son los siguientes:

Tres frecuencias semanales entre Buenos Aires y Aruba, con regreso a Buenos Aires, además de conexiones desde Córdoba.

Un vuelo semanal los viernes de Mendoza a Aruba, ida y vuelta.

Un vuelo semanal los jueves de Córdoba a Aruba, ida y vuelta.

La tarifa de lanzamiento es de 799 dólares más impuestos para los vuelos desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Además, desde el pasado lunes están disponibles los tickets para nuevas rutas desde Tucumán y Salta hacia Florianópolis, que operarán dos veces por semana entre enero y Semana Santa.

Aerolíneas Argentinas también ofrece tarifas competitivas para atraer turismo internacional, permitiendo a los pasajeros volar a Buenos Aires y conectar con otros destinos en Argentina por un costo adicional de 50 a 100 dólares.

La compañía implementa promociones dirigidas a segmentos específicos y continúa ofreciendo financiación atractiva para el mercado local. Las acciones promocionales en rutas internacionales y beneficios para los miembros del programa de fidelización AerolíneasPlus forman parte de una estrategia integral para posicionar a Aerolíneas Argentinas como un motor clave del turismo en el país.