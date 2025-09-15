Viotti quiere que Rafaela sea una ciudad de grandes eventos deportivos

El intendente de Rafaela, Luis Viotti, acompañó al presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, en una visita a las instalaciones deportivas de la ciudad. Durante el recorrido, Viotti reafirmó el compromiso de consolidar a Rafaela como sede de importantes competencias deportivas.

“Es un orgullo que Rafaela sea subsede de los Juegos JADAR y que podamos participar en el camino hacia los Juegos Suramericanos. El deporte es clave para la integración y el desarrollo, y asumimos la responsabilidad de posicionar nuestra ciudad como un lugar de grandes eventos", declaró Viotti.

La visita también contÓ con la presencia del subsecretario de Deportes del Gobierno Municipal, Hugo Morel, y la subsecretaria de Deporte Federado de la Provincia de Santa Fe, Silvina Rodríguez Mesón.

Moccia enfatizó el compromiso de las autoridades locales en la organización de los Juegos Suramericanos 2026, que se llevarán a cabo en Rafaela, Rosario y Santa Fe. “Rafaela se muestra activa y entusiasmada. Se están cumpliendo los plazos de las obras y contamos con un equipo preparado”, afirmó.

El presidente del COA destacó la importancia de las nuevas infraestructuras, como el velódromo y el estadio polideportivo, que brindarán a Rafaela una identidad deportiva de alto rendimiento y proyección internacional.

Moccia también subrayó el valor de los JADAR como preparación para el evento principal, mencionando que se están consolidando equipos de trabajo competentes. “Estamos seguros de que en septiembre del próximo año viviremos unos excelentes Juegos Suramericanos”, concluyó, agradeciendo el compromiso de las instituciones locales y el trabajo en conjunto.