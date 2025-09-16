Sergio "Maravilla" Martínez provoca controversia al respaldar a Javier Milei

El exboxeador Sergio "Maravilla" Martínez volvió a ser objeto de controversia al expresar su apoyo al presidente Javier Milei en una reciente entrevista. En su participación en el podcast Agostini, Martínez comparó la oposición al mandatario con “un marido golpeador”, afirmando que estos grupos "aprietan las clavijas” y “lastiman” a la sociedad.

“Los que critican en Argentina tienen el mismo proceder que un marido golpeador. Ahora, como reacciones, te dicen: ‘no, nosotros somos puro amor y estás siendo violento’”, declaró Martínez en un fragmento que se viralizó rápidamente.

El ex campeón también arremetió contra el peronismo, señalando que "80 años de peronismo nos han llevado a esta situación” y pidió a la sociedad que "abra los ojos".

Las reacciones no se hicieron esperar. Ante un comentario crítico en la red social X, Martínez respondió con un insulto, lo que intensificó la polémica.

Este no es el primer respaldo del exboxeador a Milei. Anteriormente, en una entrevista con El Chiringuito en España, había elogiado al presidente, afirmando que confiaba en su capacidad de cambiar el rumbo del país.

Con estas declaraciones, Martínez reafirma su postura política y provoca nuevamente el debate en la esfera pública.