Messi se aleja del récord goleador de la MLS

Inter Miami y su estrella, Lionel Messi, se encuentran en un punto crítico con varios desafíos por delante. El equipo, dirigido por Javier Mascherano, busca recuperarse tras sufrir dos derrotas consecutivas, incluyendo un 3-0 ante Charlotte donde Messi falló un penalti.

A nivel individual, Messi tiene la oportunidad de convertirse en el máximo goleador en una sola temporada de la Major League Soccer (MLS). Actualmente, acumula 19 goles, necesitados para superar los 34 que anotó Carlos Vela en 2019, una marca histórica en el fútbol estadounidense. Messi, que ha disputado 20 partidos hasta ahora, debe mejorar su promedio, anotando casi dos goles por partido en las últimas ocho jornadas para alcanzar este objetivo.

Con un calendario que incluye enfrentamientos contra Seattle, DC United, New York City, Toronto, Chicago Fire, New England Revolution, Atlanta United y Nashville, la presión aumenta. A pesar de las dudas, el rendimiento de Messi sigue siendo destacado, ya que se encuentra segundo en la tabla de goleadores, detrás de S. Surridge, quien ha anotado 21 goles.

Tras enfrentar críticas, Mascherano defendió a su capitán, afirmando que es responsable del equipo en su totalidad, no sólo de Messi. "Lo que queda es trabajar en silencio y preparar el partido del martes, donde necesitamos esos tres puntos", declaró. La franquicia, propiedad de David Beckham, busca ganar el título que aún se le escapa, y cada encuentro se torna crucial en su lucha por clasificar a los playoffs.