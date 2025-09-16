Usain Bolt confiesa llevar una vida sedentaria tras su retiro del atletismo

Ocho años después de su retiro, Usain Bolt reapareció en el World Athletics de Japón, donde observó a sus compatriotas competir y se reunió con medios de comunicación. En estas charlas, el icónico ex corredor jamaicano admitió que su vida ha cambiado significativamente desde que dejó las pistas, y actualmente se siente agitado al subir escaleras.

Bolt explicó que su rutina diaria incluye llevar a sus hijos a la escuela y descansar en casa. "Me despierto a tiempo para ver a los niños irse y, si no tengo nada que hacer, simplemente me relajo. A veces hago ejercicio si estoy de buen humor", comentó. Sus momentos de ocio incluyen ver series y películas, y disfrutar de actividades como armar Lego con sus hijos.

A pesar de asistir al gimnasio, Bolt expresó su deseo de retomar las carreras. "Cuando subo las escaleras me quedo sin aliento", reveló, dejando entrever una preocupación sobre su estado físico actual.

Sobre el futuro, Bolt anunció que planea asistir al Mundial de Atletismo en Pekín en 2027, una ciudad que le trae buenos recuerdos tras haber ganado dos medallas de oro y establecer récords mundiales en los Juegos Olímpicos de 2008. "Llevaré a mis hijos y les diré: 'Aquí es donde sucedió todo'. Les he mostrado videos, pero podré explicarles lo que su padre hizo a lo largo de los años", agregó.

Finalmente, al ser consultado sobre la nueva generación de velocistas, Bolt afirmó que, a pesar de las mejoras tecnológicas en el deporte, los récords que estableció aún permanecen intactos. "¿Quieres la respuesta real? Simplemente, somos más talentosos", concluyó.