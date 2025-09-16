¿Nuevo compañero para Franco Colapinto?

A pesar de una temporada difícil en la Fórmula 1, Alpine mira hacia el futuro con optimismo. Se prevé que para 2026, el equipo cuente con el motor más competitivo de la categoría. En este contexto, el asesor deportivo Flavio Briatore ha manifestado su intención de formar una alineación de pilotos robusta.
Según reportes de medios especializados como Motor.es y L’Auto-Journal, Alpine está interesado en añadir a su plantilla al joven piloto de McLaren, Alex Dunne, quien ha tenido participación en la actual temporada. Briatore planea realizar una prueba privada con un vehículo de años anteriores, autorizada por la FIA, para evaluar las capacidades de Dunne en comparación con otro piloto del equipo, probablemente Paul Aron.
L’Auto-Journal también señala que McLaren está dispuesto a considerar una cesión de Dunne por uno o dos años, dado que las posiciones de sus pilotos Lando Norris y Oscar Piastri están aseguradas hasta al menos 2028. Esto permitiría al joven irlandés ganar experiencia fuera de su equipo actual.
De concretarse este movimiento, Franco Colapinto, piloto argentino, tendría un nuevo rival y compañero para la temporada 2026. Se espera que Colapinto sea confirmado como piloto titular de Alpine para el próximo año, aunque aún no se ha realizado un anuncio oficial.