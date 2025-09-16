Cormillot explicó los cuidados que deberá seguir Thiago Medina tras la extirpación del bazo

Thiago Medina sufrió un grave accidente de moto que requirió una intervención quirúrgica de urgencia, en la que le fue extirpado el bazo. Desde entonces, se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

Este lunes, durante el programa "Cuestión de peso" (eltrece), su hermana, Camilota, habló sobre su estado de salud. El doctor Alberto Cormillot explicó las implicaciones de vivir sin bazo y los cuidados necesarios.

Cormillot destacó que el sistema inmunológico tiene componentes innatos y adquiridos. “El sistema de defensas incluye ganglios, apéndice, médula ósea, timo y bazo. Aunque este último tiene funciones importantes, no es indispensable”, explicó.

La doctora Levaggi amplió la información sobre el bazo, señalando que su función principal es filtrar la sangre. “El bazo elimina virus, bacterias y toxinas, gracias a células llamadas macrófagos”, detalló.

Ambos profesionales coincidieron en que es posible vivir sin bazo, pero subrayaron la necesidad de cuidados especiales. Cormillot advirtió que las personas sin este órgano deben acudir al médico de inmediato si presentan fiebre, dado que el bazo produce anticuerpos que ayudan a combatir infecciones.