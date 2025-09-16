La preocupación de Benjamín Vicuña por la nueva vida de sus hijos en Turquía

Benjamín Vicuña se refirió a la distancia con sus hijos, Magnolia y Amancio, quienes llevan más de dos semanas en Turquía junto a su madre, la China Suárez, y Mauro Icardi.

En una entrevista con el programa "Intrusos" de América, Vicuña comentó: “Es difícil adaptarse a esta nueva vida, pero estoy haciendo lo posible por entender y adaptarme al bienestar de mis hijos”.

Ante los rumores sobre una posible escolarización de los niños en Estambul, el actor manifestó: “Me da incertidumbre hablar de esto, pero fue una sorpresa; realmente no lo sé”. A pesar de los rumores, intentó restar importancia a la situación: “No hay nada tan grave al respecto. Trato de desdramatizar y enfocarme en lo importante, que es el bienestar de los chicos”.

Además, Vicuña subrayó que su decisión de vivir en Argentina se basa en sus hijos: “Eso es un hecho, y este nuevo orden me hace reflexionar y planificar, pero todo es muy reciente”.