El gesto Antonio de la Rúa a Shakira que involucra a Gerard Piqué

El dato más resonante lo dio Etchegoyen al contar la frase que Antonio de la Rúa le habría dicho a la cantante: “De Gerard Piqué me encargo yo”. De acuerdo con el periodista, el empresario se ofreció a manejar las cuestiones vinculadas al exfutbolista para evitarle más preocupaciones a la artista.

Este gesto, que sorprendió a muchos, refleja el nivel de cercanía que volvieron a tener. Para Shakira, cuya relación con Piqué se mantiene distante y conflictiva tras la separación, la actitud de su exnovio argentino aparece como un respaldo emocional importante.

En los últimos meses, la vida personal de Shakira ha captado de nuevo la atención del público. Más allá de sus proyectos artísticos, han surgido rumores sobre una posible reconciliación con Antonio de la Rúa, su expareja con quien mantuvo una relación de más de diez años.

El periodista Juan Etchegoyen, durante su programa Mitre Live, afirmó que De la Rúa ha estado apoyando a Shakira en su vida cotidiana y ha asumido un rol para ayudarla a gestionar los conflictos con su expareja, Gerard Piqué. Etchegoyen destacó que la relación entre los hijos de Shakira, Milan y Sasha, y De la Rúa ha sido positiva, lo que podría haber facilitado el acercamiento entre ambos.

A pesar de que ni Shakira ni Antonio de la Rúa han confirmado oficialmente una reconciliación, diferentes gestos y coincidencias sugieren que su relación podría estar atravesando un momento especial. Etchegoyen mencionó una frase reveladora que De la Rúa le habría dicho a la cantante: “De Gerard Piqué me encargo yo”, lo que subraya el nivel de apoyo que le está brindando. Este gesto ha generado especulaciones sobre el respaldo emocional que De la Rúa podría representar para Shakira, en una etapa marcada por la tensión con Piqué.