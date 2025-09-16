Martín Garabal protagonizó un episodio polémico en un restaurante

Martín Garabal protagonizó un episodio polémico en un restauranteESPECTÁCULOAna COHEN
Martín Garabal fue el centro de una controversia en un popular restaurante porteño durante un día lluvioso, donde su intento de evitar la fila provocó el descontento de otros clientes.
El incidente, reportado por Pochi de Gossipeame en el programa Puro Show (El Trece), narró que el conductor esperó aproximadamente 15 minutos antes de intentar hacer valer su reconocimiento público. “Se cansó y fue a preguntar por su mesa, donde intentó darse a conocer”, afirmó la panelista.
El gesto no fue bien recibido. “Había más de dos horas de fila. La gente estaba molesta con Garabal. Al irse, muchos lo hicieron saber”, añadió Pochi.
El restaurante, famoso por su comida norteamericana, ha ganado popularidad recientemente, lo que ha llevado a largas esperas para los comensales. La socialite sugirió que el actor debería haber llamado con antelación para evitar la incomodidad de los demás.
Aunque el episodio no tuvo mayores repercusiones, dejó claro cómo ciertas acciones pueden generar malestar en situaciones cotidianas. “Si Garabal hubiera hecho una reserva, habría entrado sin problemas, como suele ocurrir con otras figuras públicas”, concluyó Pochi, resaltando la importancia de manejar adecuadamente el estatus de celebridad.