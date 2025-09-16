Homo Argentum va a competir por el Óscar

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina anunció el 15 de septiembre que "Homo Argentum" ha sido preseleccionada para representar al país en los próximos Premios Óscar, en la categoría de Mejor Película Internacional. Junto a ella, también figuran las producciones "Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado", "La Mujer de la Fila" y "Belén".

La selección oficial de la película que competirá en los Óscar se revelará en una ceremonia en Buenos Aires el miércoles 24 de septiembre, donde Graciela Borges abrirá el sobre con el nombre del ganador. Aunque la decisión se hará pública en octubre, "Homo Argentum" se perfila como la favorita para representar a Argentina en el certamen de Hollywood.

Para ser elegibles, las películas debieron estrenarse o tener una fecha de estreno programada entre el 1 de noviembre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025. "Homo Argentum" ha logrado destacarse por su propuesta artística y su recepción en festivales internacionales.

Además de esta preselección, la Academia también eligió cuatro títulos para competir en los Premios Goya de España: "La Mujer de la Fila", "Gatillero", "Homo Argentum" y "Belén".

La trama de "Homo Argentum" consiste en una serie de 16 retratos satíricos interpretados por Guillermo Francella, que abordan diversas capas sociales y culturales de Argentina. La película explora tensiones sociales como el oportunismo de la clase media y la idolatría por el fútbol, presentando personajes con una mezcla de humor, incomodidad y ironía. Francella se transforma en un camaleón social, encarnando a figuras reconocibles y complejas, reflejando el imaginario argentino en un formato que invita a la reflexión.