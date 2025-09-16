Los probióticos y el cáncer: un estudio revela beneficios del yogur

Según Andrew T. Chan, gastroenterólogo del Hospital General de Massachusetts y profesor en la Facultad de Medicina de Harvard, los probióticos podrían ayudar a prevenir ciertos tipos de cáncer.

En un estudio de Chan que siguió la salud de más de 130.000 adultos durante varias décadas, se encontró que quienes consumían yogur al menos dos veces por semana tenían un 20 % menos de probabilidades de desarrollar cáncer de colon en comparación con aquellos que lo comían menos de una vez al mes. Aunque el estudio no demostró una relación causal directa entre el consumo de yogur y una disminución en las tasas de cáncer, sí arroja luz sobre los beneficios potenciales de los alimentos fermentados.

El yogur griego es una buena fuente de vitamina B12; una porción de 150 gramos contiene más de un microgramo, casi la mitad de la ingesta diaria recomendada de 2,4 microgramos. Este nutriente es esencial para la formación de glóbulos rojos, el mantenimiento de la energía y el correcto funcionamiento del sistema nervioso.

Para maximizar los beneficios del yogur griego, se sugiere:

Elegir variedades con bajo contenido de azúcar: Las versiones saborizadas pueden tener azúcares añadidos y aditivos. Se recomienda optar por yogures con menos de 12 gramos de azúcar por porción o elegir la variedad natural y endulzarla con miel o sirope de arce. Agregar fibra: Para favorecer el crecimiento de las bacterias probióticas, combina el yogur con frutas ricas en fibra como frutos del bosque, mangos o melocotones, o mézclalo con frutos secos y semillas. Experimentar en la cocina: El yogur griego puede usarse en diversas recetas, como salsas, aliños para ensaladas y marinados.

Algunas sugerencias incluyen:

Mast-o-Khiar : Yogur de pepino con menta salteada y pistachos, ideal como acompañamiento.

: Yogur de pepino con menta salteada y pistachos, ideal como acompañamiento. Salmón marinado : Utiliza yogur para añadir sabor y humedad al pescado.

: Utiliza yogur para añadir sabor y humedad al pescado. Ejotes asados : Mezcla ralladura y zumo de limón en el yogur para una deliciosa salsa.

: Mezcla ralladura y zumo de limón en el yogur para una deliciosa salsa. Sándwiches de ensalada de huevo : Sustituye la mayonesa por yogur griego para una opción más saludable.

: Sustituye la mayonesa por yogur griego para una opción más saludable. Brochetas de pollo a la cúrcuma: Usa el yogur en la marinada y como salsa.

Estos enfoques no solo contribuyen a una alimentación más saludable, sino que también añaden variedad a la dieta.