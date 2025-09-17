Recova Ripamonti: Por primera vez en años, se ve una luz al final del oscuro túnel del olvido

La recuperación de la Recova Ripamonti, un ícono de Rafaela, comienza a vislumbrarse como una realidad inminente, y eso no solo es motivo de celebración, sino también de reflexión sobre la importancia de preservar nuestro patrimonio. María Emilia Vidal, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano, ha compartido detalles alentadores sobre el avance del proyecto, el cual promete transformar radicalmente este espacio.

El hecho de que la primera etapa de reconstrucción esté en marcha y que se esté trabajando arduamente en la parte administrativa es un indicador positivo. Según Vidal, el Estudio de Arquitectura de Santa Fe ha presentado un pliego que ahora se encuentra en revisión por las áreas de Hacienda y Fiscalía. Esto sugiere que estos procesos burocráticos, a menudo tortuosos, están fluyendo de manera más eficiente de lo esperado.

La posibilidad de que pronto se lance la licitación es un paso crucial hacia la revitalización de un espacio que ha estado olvidado durante demasiado tiempo.

No obstante, es vital señalar que la restauración de un edificio patrimonial conlleva una serie de responsabilidades y cuidados que no pueden ser subestimados. Como bien apuntó Vidal, cada aspecto del pliego debe ser meticulosamente detallado, y la inclusión de la Comisión de Patrimonio en el proceso es un paso acertado. Esto no solo asegura que se tomen decisiones informadas, sino que también permite abordar cuestiones de seguridad, especialmente si se considera que la estructura puede contener materiales de riesgo.

El apoyo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para llevar a cabo análisis técnicos subraya la seriedad con la que se está tomando este desafío.

La promesa de abrir una convocatoria destinada a arquitectos e ingenieros especializados en patrimonio refleja un compromiso firme por hacer las cosas bien. Involucrar a expertos en el área asegura que cada decisión no solo sea la correcta desde un punto de vista estético, sino también funcional y segura. En este sentido, la responsabilidad que se asume en cada etapa de la obra no es solo un deber ante la comunidad, sino un acto de respeto hacia la historia de Rafaela.



Sobre los plazos de la obra, Vidal menciona un estimado de seis meses, aunque no oculta la posibilidad de que surjan imprevistos. Esto es un recordatorio de que la rehabilitación de espacios antiguos suele ser un trabajo lleno de sorpresas. Sin embargo, la confianza en el equipo profesional que lidera el proyecto es indicativa de un sólido conocimiento del mismo y una buena preparación.



Por último, es fundamental reconocer el rol activo del gobierno local, especialmente la decisión del intendente de destinar fondos municipales a esta restauración. Esto no solo es una inversión en un edificio emblemático, sino en la identidad misma de Raffela. Al final, recuperar la Recova Ripamonti no solo significa rehabilitar un espacio físico; significa devolver vida y actividad a un lugar que es parte del legado cultural de nuestra ciudad. Esta obra tiene el potencial de revitalizar la zona, mejorar la circulación y, lo más importante, conectar a la comunidad con su historia. Sin duda, estamos ante una oportunidad que no debemos dejar pasar.