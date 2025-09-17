Lisandro Mársico y María Paz Caruso en el 7º Encuentro de Concejos Deliberantes

Lisandro Mársico y María Paz Caruso, presidente y vicepresidenta del Concejo Municipal de Rafaela, participaron en la primera jornada del 7º Encuentro de Concejos Deliberantes, organizado por la red interinstitucional "Legislaturas Conectadas", dependiente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este martes, se llevó a cabo una asamblea que reunió a miembros de diversas legislaturas del país. El lunes, el evento contabilizó más de 70 delegaciones y un total de 180 participantes, estableciendo un récord en comparación con ediciones anteriores.

Durante el encuentro, se abordaron temas relevantes como "Consumos digitales problemáticos" e "Inteligencia artificial aplicada al trabajo parlamentario", tópicos consensuados en reuniones previas entre los asistentes.

El enfoque del primer día se centró en “Juventud, Riesgos y Acción: Abordajes legislativos sobre Bullying, Grooming, Consumos Problemáticos y Participación Ciudadana”, con una charla liderada por Matías Kornetz, Director General de Políticas Sociales en Adicciones del Gobierno porteño. Se discutieron medidas legislativas sobre apuestas en línea y consumos problemáticos digitales.

Después de la conferencia, los concejales de Rafaela compartieron sus experiencias y perspectivas con legisladores de provincias como Santiago del Estero, Buenos Aires, Neuquén y Bariloche.

Lisandro Mársico comentó a los medios: “Fue una experiencia enriquecedora. Aprendimos mucho y pudimos intercambiar ideas con otros ediles sobre legislaciones y experiencias de distintas localidades”.

Por su parte, María Paz Caruso destacó la productividad de la jornada: “Estos espacios son cruciales para desarrollar nuevas políticas públicas que nos afectan a todos. Las interacciones con otros concejales nos permitieron conocer los trabajos legislativos de diversas provincias”.

Acerca de Legislaturas Conectadas

En agosto, el Concejo Municipal de Rafaela se unió a esta red internacional, que promueve la comunicación y acción parlamentaria entre concejos y legislaturas del país para dialogar sobre temas actuales.