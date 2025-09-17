Los golpistas de siempre ubican a Schiaretti como un eventual "sucesor presidencial" en caso de acefalía

Por Carlos Zimerman

En su columna de ayer en el Diario La Nación, titulada "El peligro de otra derrota", Joaquín Morales Solá sorprendió al ubicar a Juan Schiaretti como posible sucesor de Javier Milei en caso de acefalía:

“Se escucha a algunos dirigentes peronistas, y no los más radicalizados, decir que ‘es necesario que Juan Schiaretti esté en la Cámara de Diputados’. ¿Por qué? Porque la ley de acefalía señala que, ante el alejamiento definitivo del presidente y el vicepresidente de la Nación, la Asamblea Legislativa elegirá un presidente provisional para cumplir el mandato en curso entre funcionarios elegidos: gobernadores, senadores o diputados nacionales. Schiaretti es candidato a diputado nacional por Córdoba para los comicios de octubre.”



Una verdadera locura que no debería tener el más mínimo asidero; es más, debería ser repudiada por todo el arco político. Sin embargo, nadie dijo nada a pesar de que salió publicado en uno de los diarios más influyentes de la Argentina. Resulta indignante que algunos políticos estén pregonando estas actitudes antidemocráticas; el país sufrió mucho a raíz de las interrupciones institucionales, y muy mal le hace a la democracia que se hable de estas cosas. El presidente Milei fue elegido por la gran mayoría de los argentinos y debe cumplir su mandato, le guste o no al peronismo destituyente. Debemos decir basta a este tipo de diatribas y condenarlas lo más enérgicamente posible.