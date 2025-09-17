Copa Libertadores: Racing le ganó 1-0 a Vélez

La Copa Libertadores regresó con un emocionante partido entre dos equipos argentinos: Racing Club venció 1-0 a Vélez Sarsfield en el partido de ida de los cuartos de final.

El encuentro se llevó a cabo en el Estadio José Amalfitani de Liniers, donde Racing, bajo la dirección de Gustavo Costas, logró una victoria importante como visitante. Esto les da una ventaja significativa de cara al partido de vuelta en Avellaneda, ante el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

El primer tiempo fue muy disputado y marcado por la fricción, con numerosas faltas y tarjetas amarillas. Vélez sufrió la expulsión de Lisandro Magallán, lo que complicó su desempeño en la segunda mitad.

En el segundo tiempo, ambos equipos mostraron un mayor ímpetu en busca del gol. Racing logró ajustar su estrategia y se destacó gracias a su delantero, Adrián Martínez, quien anotó el único gol del partido.

Con esta victoria, los actuales campeones de la Copa Sudamericana se preparan para definir la serie en Avellaneda el próximo martes 23 de septiembre.