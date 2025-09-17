Inter Miami logra revancha ante Seattle Sounders con una victoria 3-1

Después de una derrota en la final de la Leagues Cup y una inesperada caída ante Charlotte, Inter Miami se recuperó con una victoria convincente sobre Seattle Sounders, ganando 3-1 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. Lionel Messi fue el protagonista del encuentro, demostrando su calidad en momentos clave.

A los 11 minutos del primer tiempo, Messi asistió a su compañero Jordi Alba, quien abrió el marcador con un disparo preciso. Antes del final de la primera mitad, Alba devolvió el favor, enviando un pase al área que Messi convirtió en gol, a pesar de estar casi en el suelo.

En la segunda mitad, aunque el ritmo del equipo disminuyó, Rodrigo De Paul encontró a Ian Fray con un gran pase, permitiendo que Fray anotara de cabeza y aumentara la ventaja a 3-0.

Seattle Sounders logró un gol de descuento mediante Obed Vargas, pero no fue suficiente. Con esta victoria, Inter Miami suma tres puntos vitales, posicionándose en el quinto lugar de la tabla con 49 unidades y manteniéndose en la zona de clasificación para la fase final de la Major League Soccer.