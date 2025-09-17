Falleció un rugbier argentino durante un partido en Paraguay

Esteban César Racca, un rugbier argentino de 41 años y miembro del plantel de Old King Club, falleció súbitamente durante un partido en Paraguay. Racca se desplomó en plena jugada, y a pesar de la rápida asistencia médica en el campo, no pudo ser salvado.

El forense Pablo Lemir informó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico cerrado, resultado de un golpe en la cabeza ocurrido entre cinco y diez minutos antes de su caída. Según el fiscal a cargo de la investigación, Racca se desplomó tras un scrum, caminó dos pasos y luego cayó al suelo.

Para esclarecer las circunstancias del incidente, la fiscalía ha solicitado a ambos clubes las grabaciones del encuentro para determinar si hubo alguna acción antideportiva implicada.

La trágica noticia ha generado una profunda conmoción en la comunidad del rugby paraguayo. La Unión de Rugby del Paraguay (URP) emitió un comunicado expresando su dolor y condolencias a la familia y amigos de Racca, mientras que Old King Club despidió a su jugador con emotivas palabras, recordando su pasión y dedicación al deporte.

La noticia de su fallecimiento se ha propagado rápidamente, provocando una intensa reacción en Argentina y otros países de la región, donde Racca era muy valorado por su compromiso con el rugby.