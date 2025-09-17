Independiente designa a Gustavo Quinteros como nuevo entrenador

Independiente ha encontrado a su nuevo entrenador en Gustavo Quinteros, quien asumirá tras la salida de Julio Vaccari después de la derrota ante Banfield. El técnico de 60 años llegó a un acuerdo verbal con el presidente Néstor Grindetti en una reunión virtual celebrada el lunes.

Quinteros firmará un contrato que se extenderá hasta diciembre de 2026, coincidiendo con el final del actual mandato de la dirigencia. Mientras se espera su llegada desde Miami, es probable que no dirija al equipo en el partido del domingo contra San Lorenzo, que será supervisado por el interino Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.

Se prevé que Quinteros haga su debut en el clásico de Avellaneda contra Racing el 28 de octubre en el Cilindro. Esta será la primera vez que dirija a uno de los cinco grandes del fútbol argentino, habiendo estado anteriormente al frente de Vélez y San Martín de San Juan en la B Nacional.

El flamante entrenador llega a Independiente tras haber ganado la Liga Profesional 2024 con Vélez y haber alcanzado la final de la Copa Argentina, aunque su equipo fue derrotado por Central Córdoba. Durante su tiempo en el Fortín, dirigió 50 partidos, logrando 28 victorias, 13 empates y 9 derrotas.

Su experiencia más reciente fue en Gremio de Brasil, donde estuvo al mando durante solo 17 encuentros, con un balance de 10 triunfos, 4 empates y 3 derrotas, antes de ser despedido en abril. Quinteros ha expresado su deseo de regresar al fútbol argentino para estar más cerca de su familia, y ahora enfrenta el reto de revitalizar a Independiente en un partido clásico que promete gran emoción.