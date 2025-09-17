Flor Jazmín Peña llevará a la Justicia a Agustín Franzoni

Agustín Franzoni insinuó este lunes que posee fotos íntimas de su ex pareja, Flor Jazmín Peña. La bailarina, visiblemente indignada, anunció que tomará acciones legales contra el influencer.

En una conversación por WhatsApp con Ángel de Brito, Peña expresó: “Me siento completamente vulnerada”. Además, comentó su desconcierto ante las declaraciones de Franzoni: “Me da una vergüenza total. No puedo creer lo que dice”.

La exparticipante de "Bailando por un sueño" criticó la falta de intervención de los demás en el programa y lamentó que el tema haya llegado a oídos de sus familiares. “Es vergonzoso tener que hablar de algo tan íntimo y que lo utilice para hacer un chiste al aire”, añadió.

Peña interpretó las palabras de su ex como una amenaza: “Está diciendo que tiene videos íntimos míos y que puede hacer lo que quiera con ellos. Me siento completamente vulnerada”.

La bailarina anunció que se verá obligada a recurrir a la Justicia: “No puedo creer tener que recurrir a un abogado por un ex”. Su perspectiva sobre Franzoni ha cambiado drásticamente: “Hasta ayer, hablaba bien de él, pero esto es inaceptable. Siento que cruzó una línea”.

Peña concluyó expresando su incredulidad: “No me puedo quedar de brazos cruzados, esto es lo que tengo para decir. Estoy en shock”.