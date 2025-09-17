El apoyo de la esposa de Di María a Camila Galante en medio del escándalo

El apoyo de la esposa de Di María a Camila Galante en medio del escándaloESPECTÁCULONone
En las últimas semanas, surgieron rumores que asociaban al futbolista Leandro Paredes, jugador de Boca Juniors, con la modelo Evangelina Anderson. Según el portal PrimiciasYa, Paredes habría engañado a su esposa, Camila Galante, con Anderson.
Ante estas especulaciones, tanto la modelo como Galante desmintieron cualquier tipo de relación. Sin embargo, Jorgelina Cardoso, pareja de Ángel Di María, hizo referencia a los rumores en redes sociales.
Este lunes, Paredes compartió una foto con su esposa e hijos. En respuesta, Cardoso, amiga de la familia, comentó: “Con cada piedra que les tiren, sigan construyendo el castillo“, y añadió: “Los quiero y los extraño”.
El mensaje generó una variedad de reacciones entre los usuarios, quienes elogiaron su apoyo: “Muy lindo lo que dijiste”, “Esa es una verdadera amiga”, y “Siempre tan genia”, fueron algunos de los comentarios destacados.