Úrsula Corberó compartió una foto de su panza de embarazada

Úrsula Corberó compartió una foto de su panza de embarazadaESPECTÁCULO Julia VOSCO
Úrsula Corberó y el Chino Darín esperan su primer hijo, según confirmaron la semana pasada. La actriz, quien había compartido previamente una sola imagen sobre su estado, publicó recientemente una selfie en su cuenta de Instagram, donde muestra su embarazo avanzado.
En la publicación, Corberó anunció que ha terminado de rodar "Rose’s Baby", una película filmada en Londres, y expresó su alegría por el proyecto. "He sido muy feliz", escribió en su historia de Instagram.
La película, dirigida por Trudie Styler, cuenta con un destacado elenco que incluye a Antonio Banderas, Forest Whitaker y Richard E. Grant. Hasta ahora, no se ha revelado información sobre el argumento del filme.
