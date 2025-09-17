El pueblito de Jujuy que se convirtió en escenario de la nueva serie de Netflix

A casi 3.900 metros de altitud, Susques se convirtió en el principal escenario de la miniserie "Las maldiciones", protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani y Monna Antonópulos. Aunque otras localidades jujeñas como La Quiaca, Yavi, Santa Catalina y Puesto del Marqués también fueron parte de la producción, Susques destacó por sus desafíos extremos y su impresionante paisaje.

La serie combina elementos de acción, suspenso político y drama familiar. La trama sigue a la hija del gobernador Fernando Rovira, interpretado por Sbaraglia, quien es secuestrada por su hombre de confianza, Román Sabaté, encarnado por Bassani. Este evento desata una serie de secretos que se remontan a trece años atrás, revelando intrigas políticas y conflictos familiares relacionados con la explotación del litio, un recurso esencial en la región.

Susques: historia y tradición

Con 1.140 habitantes, Susques es un pequeño pueblo del altiplano argentino, reconocido por su riqueza cultural y tradiciones ancestrales, especialmente en minería y comercio. Su entorno aislado ha dado lugar a un estilo de vida singular, en el que se preservan costumbres que se transmiten de generación en generación.

El rodaje en Susques fue un reto logístico. A pesar de la falta de infraestructura y las condiciones climáticas adversas, más de 257 profesionales, entre actores, extras y técnicos locales, lograron completar la producción.

Cultura y gastronomía local

La identidad de Susques también se manifiesta a través de su gastronomía. Destacan platos como la llama a la parrilla, la humita en chala y el locro, elaborados con ingredientes locales. Las festividades son una parte integral de la vida comunitaria, donde residentes y visitantes celebran la cultura y la historia de la región.

El estreno de "Las maldiciones" en Netflix llevará a Susques y a otros pueblos del norte argentino a más de 190 países. Aunque el interés es global, el verdadero atractivo de Susques radica en su paisaje, historia y cultura, que elevan al pueblo como una influencia inspiradora a nivel internacional.