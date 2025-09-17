Máximo Menem regresó a Estados Unidos para hacerse estudios por su cáncer cerebral

Máximo Menem Bolocco, hijo de Carlos Menem y la ex Miss Universo Cecilia Bolocco, viajó a Estados Unidos para realizarse un chequeo médico anual después de haber sido diagnosticado con cáncer cerebral a los 15 años. Su madre, Cecilia, lidera la Fundación CARE, especializada en apoyar a familias afectadas por esta enfermedad.

En su viaje a Memphis, Máximo compartió en Instagram su gratitud hacia el personal médico que lo acompañó durante su tratamiento. “Vengo una vez al año para chequeos rutinarios. Es bonito volver y ver a la gente que me ayudó en momentos difíciles”, escribió en sus historias.

Recientemente, el joven de 20 años confirmó que los primeros resultados de sus estudios fueron favorables y celebró esta noticia con su madre. Sin embargo, anunció que continuaría con exámenes adicionales en los próximos días, prometiendo actualizar a sus seguidores sobre el proceso.

Además de su lucha personal contra el cáncer, Máximo Menem se desempeña como vocero juvenil de la Fundación CARE, donde comparte su experiencia para concienciar sobre la enfermedad y brindar apoyo a otros familias. Actualmente, también trabaja como modelo y disfruta de viajes y momentos con sus seres queridos.