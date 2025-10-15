Paridad de género en el transporte

En los autos "BORDA, ERICA c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG SOCIAL DE LA NACION Y OTROS s/ACCION DE AMPARO", la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se pronunció a favor de la igualdad y ordenó a las empresas privadas de transporte que tomen medidas urgentes para cesar la discriminación de género y lograr la paridad en los puestos de trabajo.

La sentencia se dio a raíz de la acción de amparo presentada por una mujer que solicitó ser conductora de una línea de colectivo y, para ello, pidió que las empresas readecúen sus políticas de selección, contratación y selección de personal y que cesen en sus prácticas discriminativas contra las mujeres.

Puntualmente, la demandante pidió que las compañías de transporte establezcan un sistema de cupos que permita equiparar la situación porque a las mujeres se les dificulta mucho llegar a este tipo de puestos.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo, también demandado, sostuvo que la diferencia entre hombres y mujeres que se da en ese rubro se debe a que “solo hay 207 mujeres con Licencia Nacional Habilitante (LNH) para manejar transporte público en el país e las cuales sólo 19 de ellas tenían dicha Licencia Nacional Habilitante vigente”.

El organismo deberá trabajar en conjunto con las empresas para elaborar un "Protocolo de buenas prácticas donde se enuncie un conjunto de principios básicos en materia de acceso y contratación para el puesto de chófer de colectivo que incluya cláusulas que garanticen el principio de igualdad y prohibición de discriminación", según sostiene la sentencia.

Finalmente, los magistrados instaron a los Poderes Ejecutivos y Legislativos a que adopten, en el ámbito de sus respectivas competencias, las medidas apropiadas para revertir la discriminación por género a partir de la realización de campañas de información y capacitación laboral y programas específicos a tales efecto.

El fallo sostiene que las empresas demandadas deberán considerar la postulación de la mujer en la próxima vacante para el puesto de chofer, oportunidad en la cual evaluarán su idoneidad conforme a criterios objetivos, razonables y ajenos a toda discriminación por género.

Con información de www.diariojudicial.com