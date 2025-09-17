Pullaro: "Hay que generar condiciones para que se pueda generar trabajo en Argentina"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó que el presidente Javier Milei, al presentar el presupuesto nacional 2026, ha suavizado su tono confrontativo, algo que, en su opinión, era necesario para la salud democrática del país. En diálogo con la prensa, Pullaro valoró la inclusión de temas críticos como educación, salud y previsión en el nuevo presupuesto, aunque aclaró que su administración aún está analizando su impacto específico.



Pullaro subrayó que, aunque se prevé un aumento salarial por encima de la inflación para 2026, la caída del salario real ha sido superior al 40%, lo que hace que los incrementos sean insuficientes. También destacó que el presupuesto destinado al sector universitario es inadecuado, con una asignación de 4,8 billones de pesos, mientras que se requieren 7,2 billones para mantener el sistema nacional.



En cuanto al equilibrio fiscal, Pullaro expresó la importancia de generar empleo a través de inversiones en infraestructura, señalando que el presupuesto nacional no parece abordar adecuadamente estas necesidades. "Es fundamental que el presupuesto apueste al desarrollo del interior de Argentina", enfatizó.

Pullaro aclaró que respaldan y consideran "sumamente importante" avanzar hacia el equilibrio fiscal. Sin embargo, acotó que a ello "hay que ponerle desarrollo que apunte a la generación de empleo". "Mirando a la macroeconomía y mirando el mundo financiero, lo que tenemos que lograr nosotros es las condiciones para que se pueda generar trabajo en Argentina y para eso tenemos que pensar en infraestructura vial, energética y en gas, para bajarle los costos a la industria, para mejorar los puertos y los aeropuertos, y desde ya, las rutas. Y esto – advirtió el gobernador- no vi que estuviese agendado (en el presupuesto nacional). Entonces, valoro que se haya bajado el nivel de belicosidad, pero indudablemente necesitamos un presupuesto que apueste al desarrollo del interior de la República Argentina", expresó



Respecto a la percepción de la devolución de votos tras las recientes elecciones, indicó que el gobierno nacional enfrenta dificultades para proveer a la población, que reclama recursos para vivir.



Con relación al nuevo ministro del Interior, el gobernador confirmó que aún no ha sido convocado para una reunión, aunque mantiene una buena relación y espera una agenda de colaboración en temas prioritarios para Argentina.

Finalmente, sobre los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), Pullaro reconoció la ayuda recibida por desastres climáticos, pero enfatizó que aún se debe a la provincia 20.000 millones de pesos mensuales por el déficit de la Caja de Jubilaciones, lo que resalta la disparidad entre las ayudas recibidas y las deudas pendientes.