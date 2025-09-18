Barrio Italia pide mayor seguridad: "Es imposible vivir así, dicen los vecinos"

Vecinos del barrio Italia entregaron una carta a Cristian Molina, jefe del Departamento de Relaciones Vecinales de la Secretaría de Prevención y Seguridad del Gobierno Municipal. En el documento, expresaron su preocupación por la creciente inseguridad en la zona de calle España al 1800.

El funcionario enviado por Viotti se comprometió a elevar los reclamos y regresar en dos semanas para evaluar las acciones que se implementen. Los firmantes señalaron que la serie de delitos afecta la tranquilidad de las familias y que los episodios delictivos son frecuentes en diversas áreas del barrio.

Los vecinos exigieron medidas más efectivas para mejorar la seguridad. Entre sus solicitudes destacan:

Mayor presencia policial en el barrio.

Controles y patrullajes preventivos.

Refuerzo de la iluminación en calles y espacios públicos.

Instalación de cámaras de videovigilancia en áreas vulnerables.

Los vecinos enfatizaron que la inseguridad no solo impacta su presente, sino también el futuro de la comunidad, instando a las autoridades a tomar acciones concretas.