En Rafaela también algunos se manifestaron en contra de los vetos de Milei

Este miércoles por la tarde, la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) fue escenario de una jornada en el marco de la Marcha Federal en defensa de la educación pública, la salud y los derechos de los sectores vulnerables.

Durante el evento, se escucharon discursos vehementes que denunciaron los intentos del gobierno de Javier Milei de afectar la educación pública. La manifestación, que se desarrolló pacíficamente, reunió a una audiencia diversa, incluidos jóvenes, profesionales y militantes, todos comprometidos con la idea de que la educación es una inversión, no un gasto.

Además, ayer la Cámara de Diputados rechazó los vetos presidenciales a las leyes de emergencia en pediatría y financiamiento universitario, asestando un nuevo golpe al gobierno.