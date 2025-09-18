En un partidazo, Belgrano le ganó a Newell´s y pasó a semifinal de la Copa Argentina

Belgrano se convirtió en el nuevo semifinalista de la Copa Argentina 2025 al conseguir una victoria convincente por 3-1 sobre Newell's Old Boys en un partido disputado en San Luis. Con este triunfo, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski se asegura un lugar en la semifinal contra Argentinos Juniors.

El encuentro comenzó con una rápida ventaja para Newell's. Darío Benedetto, que fue titular por segunda vez desde su llegada al club, asistió a Carlos González, quien anotó el primer gol a los nueve minutos de juego.

Sin embargo, Belgrano respondió al poco tiempo. Franco Jara igualó el marcador con un espectacular gol de volea en el minuto 22. A partir de ese momento, el equipo cordobés tomó el control del partido y estuvo más cerca de marcar, cerrando la primera mitad con mejor desempeño que su rival.

En el segundo tiempo, la superioridad del pirata se hizo evidente. Apenas comenzado el complemento, Lisandro López capturó un rebote y anotó su primer gol en el club, poniendo al Pirata adelante en el marcador. Trece minutos antes del final, Jara anotó nuevamente, sellando un doblete y el 3-1 final.

Así, Belgrano avanza junto a Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza a las semifinales del torneo. La Copa Argentina 2025 también está pendiente de la definición del clásico entre River Plate y Racing Club. Con esta victoria, el equipo cordobés se prepara para enfrentar a Argentinos Juniors, mientras que Independiente Rivadavia espera su oponente para la otra semifinal.