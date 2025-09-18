River Plate cae ante Palmeiras en la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores se reactivó con un emocionante partido el miércoles por la noche, donde River Plate sufrió una derrota en casa ante Palmeiras, que se impuso 2-1 en el partido de ida de los cuartos de final.

En el Estadio Monumental de Núñez, los dirigidos por Abel Ferreira mostraron una clara superioridad, llevándose una importante ventaja como visitantes y asestando un duro golpe a los comandados por Marcelo Gallardo.

Desde el comienzo, Palmeiras dominó el juego, controlando la posesión y siendo efectivo en sus pases. Gustavo Gómez abrió el marcador a los cinco minutos, seguido por un gol de Vitor Roque antes del final del primer tiempo.

En la segunda mitad, el ritmo de Palmeiras empezó a decaer, y River aprovechó la ocasión para reaccionar. Un gol de Lucas Martínez Quarta avivó las esperanzas locales, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

Con este resultado, River Plate deberá buscar revertir el marcador en el partido de vuelta, programado para el próximo miércoles a las 21:30 horas en Brasil.