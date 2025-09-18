Chiqui Tapia volvió a mostrarse con Axel Kicillof

En un nuevo encuentro en la Casa Madre del fútbol argentino, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, reafirmaron su colaboración en la revitalización del Estadio Único de La Plata, mediante un convenio firmado el pasado junio para su “cesión, uso y explotación”.

Tapia había felicitado previamente a Kicillof por el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de septiembre, lo que refleja la relación cordial que han mantenido.

Durante la reunión del Comité Ejecutivo, que incluyó a figuras destacadas del fútbol argentino como Juan Román Riquelme, Kicillof subrayó la importancia del estadio como un símbolo para la ciudad y el compromiso de la AFA con las selecciones nacionales, destacando que “nada mejor que poder darle el espacio a la AFA para que esta sea su casa por mucho tiempo”.

Por su parte, Tapia presentó el Masterplan de obras para el Estadio, expresando su felicidad por recuperar un espacio clave para el fútbol argentino. “Estamos muy contentos de presentar este Masterplan y agradecemos a todos por acompañar este gran momento de nuestro fútbol”, afirmó.