Rosario Central condena las banderas ofensivas contra Cristian Fabbiani

Rosario Central emitió un comunicado oficial repudiando las banderas ofensivas contra Cristian "Ogro" Fabbiani que fueron exhibidas el domingo pasado durante el empate 1-1 contra Boca Juniors, en el primer partido en el Gigante de Arroyito tras la victoria en el clásico rosarino.

La Comisión Directiva del club expresó que estas manifestaciones "no representan el pensamiento ni la manera de actuar" de la institución. En el comunicado, subrayaron que aunque valoran el folclore del fútbol, debe existir siempre "respeto hacia el rival y los valores de nuestra gente". El texto destacó que lo sucedido frente a Boca "no refleja estos valores" y se comprometieron a trabajar para prevenir incidentes similares en el futuro.

Además, invitaron a socios e hinchas a disfrutar de la pasión por Rosario Central de manera "responsable y respetuosa", en línea con los principios que los caracterizan.

El incidente en las tribunas ocurrió cuando, a los 21 minutos del partido, una bandera caricaturizaba a Fabbiani como Fiona, personaje de la película Shrek, en alusión a su apodo. Otra bandera en la Popular Regatas contenía una figura obscena y la frase "siempre lo tendrás", lo que provocó una fuerte reacción en redes sociales y críticas sobre la falta de límites en las cargadas.

En respuesta al comunicado, el presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, reiteró la postura del club en un mensaje personal dirigido al actual director técnico de Newell's. "Adhiero a cada palabra de este comunicado", afirmó Belloso, quien añadió que se disculpa públicamente con Cristian Fabbiani, un amigo desde hace más de 25 años.