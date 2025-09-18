Verstappen suma un nuevo logro: obtuvo la licencia A para correr en GT3

Max Verstappen, piloto de Fórmula 1 y campeón del mundo, cuenta con su propio equipo de SIM Racing, VerstappenRacing.com. En colaboración con Red Bull, creó Verstappen.com Racing X Red Bull, una plataforma que abarca diversas categorías en el ámbito virtual y real. Bajo su dirección, el Team Redline se ha convertido en uno de los más destacados en las carreras virtuales, equipándose con tecnología de simulación avanzada.

Además, Verstappen planea fundar una academia de formación para pilotos de SIM Racing, con el propósito de integrarlos en competiciones reales como rally y GT3, brindándoles apoyo en su transición. También busca participar en carreras de Resistencia, específicamente en la categoría GT3, para competir en las 24 Horas de Nürburgring.

Durante un receso de la F1, Verstappen se preparó para este nuevo desafío realizando pruebas en un Ferrari GT3, utilizando el pseudónimo "Franz Herman", un nombre con el que algunos aficionados lo animaron en el GP de Austria. La semana pasada, mientras se encontraba entre las carreras de Monza y Bakú, participó en la séptima ronda de la Nürburgring Endurance Series (NLS) en el circuito de Nordschleife, cumpliendo un requisito para obtener su licencia A.

En una entrevista, Verstappen expresaba: “Correr no solo es mi profesión, también es un hobby. Estoy en Nordschleife para clasificarme y obtener la licencia necesaria para conducir un GT3 aquí, algo que realmente quiero hacer”.

El viernes 12, realizó un recorrido en la pista con un coche instructor como paso previo a la clasificación. Al día siguiente, condujo un Porsche Cayman GT4 durante más de dos horas y completó los 14 giros requeridos por la Federación Alemana de Motorsport (DMSB), logrando así la licencia A, que le permitirá inscribirse en las 24 Horas de Nürburgring 2026, ya que no coincide con el calendario de la F1.

Con este objetivo cumplido, Verstappen se prepara para retomar la Fórmula 1 este fin de semana en el GP de Azerbaiyán (fecha 17 del campeonato), donde buscará superar a los McLaren con un RB21, notablemente mejorado tras su victoria en Monza.