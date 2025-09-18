Messi renueva con Inter Miami

Lionel Messi ha decidido extender su carrera en el fútbol y su permanencia en la Major League Soccer (MLS), ya que renovará su contrato con el Inter Miami por al menos una temporada más. El Miami Herald confirmó que, tras intensas negociaciones, el astro argentino firmará un nuevo contrato multianual, que se espera sea anunciado en los próximos diez días.

Contrario a las ligas europeas, la MLS tiene temporadas que van de febrero a noviembre. Messi, que actualmente es el máximo goleador histórico del Inter Miami con 20 goles y 11 asistencias esta temporada, mantendrá su compromiso con el club hasta 2026. Esto significa que tendrá la oportunidad de participar en otra Copa del Mundo con la selección argentina.

Además, se anticipa que el nuevo contrato de Messi incluirá responsabilidades fuera del campo una vez que finalice su carrera como jugador profesional, según informes de medios estadounidenses. El Inter Miami ve en él una figura clave para el crecimiento del club y de la liga en general.

Messi había manifestado en 2020 su interés por seguir vinculado al fútbol tras su retiro, aunque no como director técnico. Con esta renovación, el Inter Miami empieza a allanar el camino para posibles futuros roles en la gestión del club.