Advierten reclamo de Kylian Mbappé a Franco Mastantuono

El Real Madrid, después de vencer al Olympique de Marsella 2 a 1 por la primera fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026, se enfoca nuevamente en LaLiga, certamen en el que asoma como el único líder de la tabla de posiciones con puntaje ideal (12/12).Será este sábado 20 de septiembre cuando vuelva a retomar la actividad local frente al RCD Espanyol (tercero con 10 unidades) en el Estadio Santiago Bernabéu a las 16:15 horas local (11:15 de la mañana en Argentina), en uno de los compromisos correspondientes a la quinta jornada.

Franco Mastantuono tuvo una actuación notable en su debut en la UEFA Champions League con el Real Madrid, aunque la crítica en España no fue tan halagüeña. En el partido contra el Olympique de Marsella, el argentino realizó tres remates al arco, completó dos regateos en el área, lideró a su equipo en gambetas completadas, acertó 9 de 16 pases y recuperó el balón en tres ocasiones.

Mientras en Argentina se valoró positivamente su desempeño, los medios españoles lo calificaron como discreto, siendo el diario Marca el único que le otorgó un 6. La presión en el club merengue es alta y, aunque el exjugador de River mostró destellos de talento, no cumplió con las expectativas necesarias en esta competición.

El diario Sport, con sede en Barcelona, señaló que Mastantuono recibió críticas de la estrella del equipo, Kylian Mbappé, por su tendencia a ser individualista. El periodista Denís Iglesias destacó que el argentino desaprovechó una clara oportunidad que el francés le había brindado, lo que provocó una reprimenda por no pasar el balón.

A pesar de estas críticas, Xabi Alonso ha confiado en Mastantuono, alineándolo como titular en tres de los cinco partidos de la temporada, acumulando 214 minutos en el campo. Sin embargo, el jugador aún no ha registrado goles ni asistencias, lo que es crucial para mantener su lugar en el equipo.

