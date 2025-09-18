La Selección argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA

La última actualización del ranking de la FIFA, publicada este jueves, marca el fin de la racha de la Selección argentina, que ha perdido el primer lugar del mundo. Desde abril de 2023, Argentina ocupó esta posición, pero ahora cede el liderazgo a España, actual campeona de Europa.

Este cambio se produce tras más de 200 partidos internacionales disputados en los últimos meses. Argentina ha caído al tercer puesto, superada también por Francia, que ahora ocupa el segundo lugar. España, que no lideraba el ranking desde junio de 2014, recupera la cima tras su triunfo en la Eurocopa y una serie de victorias recientes.

El nuevo top 10 del ranking FIFA presenta cambios significativos: Portugal sube al quinto puesto, mientras que Croacia e Italia avanzan a la novena y décima posición, respectivamente. Brasil, aunque sigue siendo el mejor equipo sudamericano, desciende al sexto lugar, y Alemania se desploma, saliendo del top 10 por primera vez desde octubre de 2024, tras un mal inicio en las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Entre las selecciones sudamericanas, Paraguay destaca al escalar seis posiciones hasta el 37° lugar. Colombia (13°), Uruguay (15°), Ecuador (24°), Perú (48°), Venezuela (49°), Chile (57°) y Bolivia (77°) mantienen su situación en la tabla.

Una de las sorpresas del ranking es Eslovaquia, que asciende diez lugares para posicionarse entre las 50 mejores selecciones, gracias a dos victorias en las Eliminatorias, incluida una ante Alemania.