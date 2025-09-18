La decepción de Nico Occhiato tras el pedido de disculpas de Franzoni

Este lunes, Agustín Franzoni reveló en su programa “La Casa Streaming” que conserva videos íntimos de exparejas. Aunque no mencionó directamente a Flor Jazmín Peña, el contexto de su afirmación coincidió con el uso de la música de Luzu, donde trabaja la bailarina.

Ante la controversia generada, Peña anunció que tomará acciones legales contra Franzoni. Su pareja actual, Nico Occhiato, expresó su escepticismo respecto a las disculpas del influencer, argumentando que estas parecían motivadas más por la respuesta negativa en redes sociales que por el daño causado a Peña. Durante una entrevista con Puro Show, Occhiato afirmó: "Las disculpas no fueron hacia ella, sino como respuesta al 'hate' en Twitter".

Franzoni hizo su afirmación durante un juego titulado "semáforo del amor", donde dijo: "Tengo un par de videitos que no voy a borrar". A pesar de sus comentarios, más tarde se retractó, explicando que se trataba de una broma. "Fue en un contexto de juego y no tengo videos de mis ex", aclaró.

Finalmente, admitió que la situación no era apropiada para hacer chistes y reconoció que se trató de un malentendido que se produjo en el aire.