El dato del nuevo parte médico de Thiago Medina que generó preocupación

El Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, Buenos Aires, emitió este martes un nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano.

El informe indica que Medina presenta fiebre persistente, lo que impide avanzar con la cirugía necesaria para tratar las lesiones en su tórax. Debido a la gravedad de su estado, la intervención se llevará a cabo en colaboración con médicos del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría.

Adrián Pallares, conductor del programa Intrusos (América), destacó que no se prevé su traslado a otro centro médico, ya que su condición lo hace inviable. "Es una situación compleja y dolorosa; son horas difíciles", expresó Pallares, instando a la solidaridad con la familia del streamer.

En el parte médico se detalla que la evolución del paciente dependerá de su mejora. Medina sigue recibiendo oxígeno a través de un respirador en la unidad de terapia intensiva, bajo el seguimiento de especialistas en cirugía torácica. "Mantiene dosis de inotrópicos sin necesidad de mayores ajustes y continúa con asistencia respiratoria mecánica. Si su condición mejora, podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días", añade el comunicado.

La cirugía será realizada por un equipo del hospital de Moreno, en conjunto con profesionales del Hospital Bicentenario, lo que elimina la necesidad de transportar al paciente.