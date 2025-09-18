Ivana Figueiras contó los consejos que le dio su mamá al enterarse de su relación con Cvitanich

Ivana Figueiras reveló el consejo que le dio su madre tras confirmar su relación con el exfutbolista Darío Cvitanich. Después de semanas de especulaciones, la modelo y Cvitanich anunciaron que llevan varios meses conociéndose.

Este miércoles, Ivana publicó una captura de pantalla de un mensaje de su madre, que incluía una reflexión sobre la importancia de las elecciones en las relaciones personales. "Si supieran cuánto tiempo, esfuerzo, miedo, ansiedad y lágrimas cuesta volver a reconstruirse, entenderían por qué hay que tener tanto cuidado al elegir quién entra a nuestras vidas", decía el mensaje.

Ivana acompañó el post con un dibujo de un corazón y la frase: “Te amo tanto mamucha”.