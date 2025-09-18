Andy Kusnetzoff se largó a llorar en vivo y no pudo continuar con su programa

Andy Kusnetzoff se mostró conmovido durante la emisión de su programa "Perros de la calle" en Urbana Play, cuando Leonardo, un hombre en búsqueda de trabajo, se acercó a pedir ayuda. Leonardo compartió que, aunque se encuentra desempleado, su esposa trabaja y logran sobrellevar la situación.

La conversación abordó la deshumanización que pueden traer las estadísticas. Gabriel Rolón reflexionó sobre la importancia de ver a cada individuo detrás de los números, resaltando que "cada uno de esos números es una historia, es una familia, es un nombre".

Kusnetzoff, con la voz entrecortada, conectó la historia de Leonardo con la difícil realidad de las familias de personas con discapacidad, expresando empatía hacia aquellos que deben lidiar con la atención constante que requieren. "Imaginate tener que pelear por la integración de un familiar que necesita cuidados especiales", manifestó.

Al borde de las lágrimas, el conductor se disculpó tras un momento de silencio. “Perdón, me angustié”, dijo, manifestando el impacto emocional del tema tratado.